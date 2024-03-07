Адвокат рассказал, высока ли вероятность признания Пугачевой иноагентом Адвокат Жорин не исключил признания Пугачевой иностранным агентом

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Критерии признания гражданина России иностранным агентом слишком размыты, поэтому в реестр рискуют попасть все, в том числе певица народная артистка СССР Алла Пугачева, рассказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его мнению, внести в соответствующий список могут тех, кто «с чем-то не соглашается, выражает свое мнение».

Что касается шансов включения в списки иноагентов Пугачевой — такие шансы есть фактически у любого гражданина России, кто с чем-то не соглашается, выражает свое мнение, так как критерии для включения в реестр очень размыты. Я это знаю точно, так как представлял в суде на апелляциях интересы нескольких человек, включенных в реестр иноагентов. При желании можно включить любого, в том числе Аллу Пугачеву, — добавил Жорин.

Ранее депутат Государственной думы Алексей Журавлев предложил признать народную артистку СССР Аллу Пугачеву иностранным агентом. По его словам, таким образом, певица не сможет больше получать деньги из России. Так Журавлев оценил заявление Примадонны, в котором она выразила мысль, что «нормальные люди» не вернутся в Россию. Депутат в ответ на это сказал, что нормальные люди как раз живут в РФ в сложный для страны период.

С подобной инициативой выступили также активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и глава организации Виталий Бородин. Они обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой признать уехавшую из России певицу иноагентом.