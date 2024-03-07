Активисты потребовали от прокуратуры признать Пугачеву иноагентом SHOT: Пугачеву потребовали признать иноагентом после слов о возвращении в Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и глава организации Виталий Бородин обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой признать уехавшую из России певицу Аллу Пугачеву иноагентом, сообщает Telegram-канал SHOT. Такое обращение последовало после слов Примадонны о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».

Как пишет канал, активисты назвали несколько причин, почему певицу нужно внести в соответствующий реестр. Они напомнили, что Пугачева покинула Россию сразу после начала спецоперации на Украине и стала резко высказываться в отношении СВО. Кроме того, она всячески поддерживает своего супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который также критикует действия российской армии.

Ранее певец Стас Михайлов заявил, что все артисты, которые прославились в России, но в последние годы уехали за границу, спустя время «на коленях приползут» обратно. Пугачева не смогла остаться в стороне от подобного заявления и сообщила, что уехавшие за границу артисты являются «нормальными людьми» и не собираются возвращаться в Россию, и предложила певцу «зарабатывать, пока может».

6 марта Росфинмониторинг внес бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в перечень террористов и экстремистов. Каспаров фигурирует в списке под номером 6212.