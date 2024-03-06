Экс-чемпион мира по шахматам признан террористом и экстремистом Росфинмониторинг включил Гарри Каспарова в перечень террористов и экстремистов

Фото: Russian Archive/Global Look Press

Гарри Каспаров

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, о чем свидетельствуют данные на сайте ведомства. Каспаров фигурирует в списке под номером 6212.

Каспаров Гарри Кимович, 13.04.1963 года рождения, город Баку Азербайджанской АССР, — указано в списке Росфинмониторинга.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой возбудить против Каспарова уголовное дело. По его словам, гроссмейстер является сподвижником ранее судимого экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Бородин также заявил, что настоящая фамилия Каспарова — Вайнштейн. Общественник назвал его предателем России и призвал конфисковать его имущество.

27 февраля в реестр Росфинмониторинга включили экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Перед этим СК РФ попросил суд о заочном аресте его сына Дмитрия Гудкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за фейки о российской армии.

В начале февраля в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга включили руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Помимо главы ГУР, в список внесли главнокомандующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу.