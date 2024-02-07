Росфинмониторинг признал главу ГУР Буданова террористом и экстремистом

Фото: МО Украины

Кирилл Буданов

Руководитель Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины Кирилл Буданов был включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщается на сайте ведомства. Он числится в списке под номером 2763. Отмечается, что в списке также указана дата и место его рождения. Причины внесения Буданова в реестр не уточняются.

Внесены изменения в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, — говорится в сообщении ведомства.

Помимо Буданова, в реестр также был внесен другой украинский военнослужащий — Алексей Неижпапа. Он занимает должность главнокомандующего Военно-морскими силами Украины. В реестре он числится под номером 8987.

Командующий ВМС Украины Неижпапа ранее заявил, что Крымский мост «не достоит» до конца 2024 года. По его словам, у украинской армии есть план действий, направленный на разрушение переправы. Комментируя это заявление, российский генерал-майор Сергей Липовой призвал укреплять оборону Крымского полуострова. При этом он подчеркнул, что у армии РФ уже есть все средства, необходимые для предотвращения провокаций ВСУ.