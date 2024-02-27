Бывшего депутата Госдумы объявили террористом Росфинмониторинг внес Геннадия Гудкова в реестр экстремистов и террористов

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Геннадий Гудков

Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), следует из данных, опубликованных на сайте ведомства. Его имя появилось в перечне 27 февраля.

Гудков Геннадий Владимирович, 15.08.1956 года рождения, г. Коломна Московской области, — говорится в реестре.

Ранее Следственный комитет России направил в Хорошевский районный суд Москвы ходатайство о заочном аресте Дмитрия Гудкова — сына Геннадия Гудкова и экс-депутата Госдумы. Рассмотрение данного вопроса назначено на 27 февраля.

В марте 2023 года Гудкова-младшего внесли в реестр иностранных агентов, после чего против него возбудили уголовное дело о распространении ложной информации про российскую армию.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал видеоролик, размещенный в апреле 2023-го на YouTube. В нем Гудков раскритиковал действия российских военных в рамках специальной операции на Украине. В числе прочего он разместил данные об убийствах мирных жителей в украинских городах Буча, Ирпень и Бородянка. Достоверность этих сведений опровергло Минобороны РФ.

До этого Хорошевский суд Москвы заочно арестовал автора веб-сериала Mr. Freeman и основателя анимационной студии Toonbox Павла Мунтяна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Решение об аресте было принято по требованию Следственного комитета России.