«Потеряла всякий стыд»: депутат предложил признать Пугачеву иноагентом Депутат Госдумы Журавлев предложил признать Пугачеву иностранным агентом

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев в комментарии РИА Новости предложил признать народную артистку СССР Аллу Пугачеву иностранным агентом. По его словам, таким образом певица не сможет больше получать деньги из России.

Требую потерявшую всякий стыд Пугачеву признать наконец иноагентом. Чтобы не могла больше получать деньги из России, которую ненавидит, не могла организовывать тут концерты, не получала авторские отчисления. Вот увидите, вскоре приползет каяться и прощения просить, как и предрекал Стас Михайлов. Только будет уже поздно, — подчеркнул Журавлев.

Так Журавлев оценил заявление Примадонны, в котором она выразила мысль, что «нормальные люди» не вернуться в Россию. Депутат в ответ на это сказал, что нормальные люди как раз живут в РФ в сложный для страны период.

Ранее активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и глава организации Виталий Бородин обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой признать уехавшую из России певицу Аллу Пугачеву иноагентом. Общественники напомнили, что Пугачева покинула Россию сразу после начала спецоперации на Украине и стала резко высказываться в отношении СВО. Кроме того, она всячески поддерживает своего супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который также критикует действия российской армии.

Также россияне резко отреагировали на слова Пугачевой о сортировке «нормальности» людей. Пользователи Сети предположили, что на поведении певицы сказывается возраст, и порекомендовали 74-летней знаменитости поменьше сидеть в интернете и не возвращаться в Россию.