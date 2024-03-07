«Старческий маразм»: россияне о нежелании Пугачевой возвращаться на родину Россияне посоветовали Пугачевой никогда не возвращаться в Россию

Фото: Социальные сети

Алла Пугачева

Россияне резко отреагировали на заявление певицы Аллы Пугачевой, которая назвала «нормальными» людьми тех, кто покинул РФ. Пользователи Сети предположили, что на поведении певицы сказывается возраст, и порекомендовали 74-летней знаменитости поменьше сидеть в Интернете и не возвращаться в Россию.

Не зря говорят, «промолчишь, за умную сойдешь». Мало того по жизни хабалка, так еще и старческий маразм видимо в голову бьет. <...> Когда бабки платили, она свое мнение подальше запихивала, потому как для таких, деньги не пахнут, — пишет один из пользователей канал NEWS.ru на платформе «Дзен».

Кто-то из россиян считает, что Пугачеву сильно изменила ненависть. При этом комментаторы напомнили, что Примадонна первая отвернулась от своей родины после начала специальной военной операции. Многие считают, что сейчас Пугачева вынуждена устраивать скандалы, чтобы напомнить о себе общественности.

Совсем обезумела на старости лет. Отберите у нее телефон; Была когда-то звездой, а теперь просто пенсионерка, которая вынуждена устраивать скандалы, чтобы напомнить о себе. Старовата она с современным шоу-бизнесом бороться, — высказались пользователи Сети.

Ранее Пугачева опубликовала на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видеообращение к российскому певцу Стасу Михайлову и публично высмеяла его слова, что уехавшие из страны звезды «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги». Певица пошутила, что встала бы на колени, но не может этого сделать в силу возраста. Кроме этого, Пугачева заявила, что «нормальные» люди не собираются возвращаться в РФ.