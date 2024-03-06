Пугачева снова оскорбила Россию Пугачева заявила, что нормальные люди в Россию не вернутся

Российская певица АллаПугачева в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что нормальные люди в Россию не вернутся. Таким образом она прокомментировала выпады в свой адрес из-за отъезда за границу.

Не собираются нормальные люди возвращаться туда [в Россию], — объявила Пугачева.

Незадолго до этого певец Стас Михайлов жестко высказался в адрес артистов, которые прославились в России, а в сложное время сбежали за границу и облили родную страну грязью. Он выразил мнение, что уехавшие из страны артисты «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги». На это Пугачева ответила прямым оскорблением Михайлова.

Шоумен и продюсер Стас Барецкий ранее заявил, что Алла Пугачева попала в какую-то секту. По словам шоумена, иначе объяснить скандальное поведение и оскорбления в адрес Стаса Михайлова нельзя. Барецкий отметил, что едва ли ответ Примадонны задел самого Михайлова, который только получил дополнительную медийность.

Шоумен добавил, что поведение Пугачевой напомнило ему актера Алексея Панина, прославившегося провокациями. Барецкий также предположил, что российская публика после последних событий вряд ли сможет простить исполнительницу хита «Миллион алых роз».