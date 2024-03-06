«В секту попала»: шоумен объяснил, почему Пугачева оскорбила Михайлова Барецкий допустил, что Пугачева оскорбила Михайлова из-за сектантства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стас Барецкий

Шоумен и продюсер Стас Барецкий в комментарии NEWS.ru выразил мнение, что звезда отечественной эстрады Алла Пугачева попала в какую-то секту. По словам шоумена, иначе объяснить скандальное поведение и оскорбления в адрес певца Стаса Михайлова нельзя. Барецкий отметил, что едва ли ответ Примадонны задел самого Михайлова, который только получил дополнительную медийность.

Я слышал, что Пугачева где-то плясала на какой-то яхте под украинскую песню. Мне кажется, что она это делает от злости какой-то. Меня удивляет ее какое-то перерождение. Была великой женщиной, а тут такое заявление. <...> Все так мелко для нее, для той Аллы Борисовны, которую мы помним. <...> Проблема у Пугачевой, что с ней происходит? Мне кажется, она в секту какую-то попала, как бы смешно это ни звучало. Человек такого масштаба не должен опускаться до плясок под украинские песни, до таких оскорблений, — высказался Барецкий.

Шоумен добавил, что поведение Пугачевой напомнило ему актера Алексея Панина, прославившегося провокациями. Барецкий также предположил, что российская публика после последних событий вряд ли сможет простить исполнительницу хита «Миллион алых роз».

Ранее Пугачева высмеяла слова Стаса Михайлова о том, что уехавшие из страны артисты «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги». Она пошутила, что встала бы на колени, но не может этого сделать в силу возраста, назвала певца нелицеприятным словом и предложила ему «зарабатывать, пока может».