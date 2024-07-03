Отъезд из РФ, проблемы в Испании, сын: как живет актриса Екатерина Стулова

Фото: Persona Stars/legion-media.ru

Екатерина Стулова

Актриса Екатерина Стулова прославилась благодаря роли продавщицы Ирины Герасимовой в сериале «Жуки». Как сейчас складываются карьера и личная жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Стулова

Екатерина Стулова родилась 23 марта 1977 года в подмосковном городе Лобня. После окончания ГИТИСа была принята на службу в театр имени Владимира Маяковского, где работала до 2016 года.

Актриса дебютировала в кино в 1998 году в сериале «Самозванцы». Также она играла в проектах «Дальнобойщики», «Клетка», «Медики», «Порода», «Виола Тараканова», «Есенин», «Река-море», «Снег на голову», «Аритмия», «Эпидемия» и других.

С 2019 года Стулова снимается в сериале «Жуки». Всего в ее фильмографии более 70 ролей.

Что известно о личной жизни Стуловой

Екатерина Стулова замужем за актером и продюсером Максимом Лагашкиным. Они познакомились во время учебы в ГИТИСе. У пары есть двое сыновей — Савва (родился в 1999 году) и Лука (родился в 2013 году). Старший сын пошел по стопам родителей: в 2022 году он окончил актерский факультет лондонского вуза.

Супруги часто работают вместе, но, по их словам, в их браке нет места ревности. Кроме того, на съемочной площадке они сохраняют рабочие отношения.

«Например, кинолента „Жуки“. Там моя жена, которая играет продавщицу Ирку, вытворяет очень многое, причем с двумя партнерами! Отношусь к этому совершенно спокойно. Мы в какой-то момент определили, что тут не может быть ревности», — говорил Лагашкин в интервью Федору Бондарчуку.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press Екатерина Стулова и Максим Лагашкин

Что известно о жизни Стуловой в Испании

На протяжении трех лет Екатерина Стулова вместе с мужем и детьми жила в Испании. По словам артистки, она рассчитывала, что сможет жить за границей и работать в России, однако с этим возникли трудности.

«Вначале думали, что мы сможем жить там и работать здесь, была такая мечта. Но это оказалось очень тяжело. Я ездила периодически на пробы, Максим — на съемки, все это, конечно, было очень дорого и не очень удобно, и в какой-то момент мы поняли, что пора возвращаться. Что жизнь наша здесь, родители здесь, друзья, все здесь. И работа тоже здесь. А для нас обоих очень важно работать, мы любим свою профессию, нам важно быть востребованными. Но там было хорошее время — Савва пошел в школу, выучил язык, Лука надышался морским воздухом», — рассказала она порталу «OK».

Стулова также призналась, что после возвращения на родину пришлось начинать жизнь с нового листа, но ее и Максима Лагашкина быстро начали приглашать в новые проекты.

«Мы в то время (кастинг в сериал „Жуки“. — NEWS.ru) как раз только вернулись из Испании после моего декрета, работы было немного. Мы в какой-то степени начали с чистого листа. Когда ты определенное время находишься вне профессии, тебя быстро забывают. И вдруг после нашего возвращения посыпались разные предложения», — добавила актриса.

Чем сейчас занимается Стулова

Сейчас Екатерина Стулова играет в Камерном театре в Ярославле, на сцену которого выходит в главных ролях в постановках «Так хорошо и днем и ночью» и «Через в год в тот же день».

Артистка в 47 лет активно продолжает сниматься в кино. В 2024 году с ней на экраны вышли ленты «Бедные смеются, богатые плачут», «Между нами лето» и «Неприличные гости». В последнем проекте Стулова снялась в главной роли вместе с Павлом Прилучным, Зепюр Брутян и Максимом Лагашкиным.

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