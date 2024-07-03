SHAMAN: последние новости 3 июля, проблемы со слухом, сравнение с Пугачевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал о проблемах со слухом из-за перенесенной в детстве болезни и анонсировал релиз провокационного трека и клипа. Какие еще последние новости об артисте известны сегодня?

Что известно о проблемах со слухом у SHAMAN

SHAMAN признался в проблемах со здоровьем, развившихся после перенесенного в раннем детстве отита. По словам артиста, он до сих пор сталкивается с последствиями заболевания, в частности, у него не очень острый слух.

«До недавнего времени я практически не затрагивал и не рассказывал об этом, но проблемы тянутся с самого детства. Если не ошибаюсь, перенес отит примерно в два или три года», — рассказал певец порталу «Блокнот».

Он также объяснил, что последствия болезни доставляли ему неудобство в школьные годы, в частности, он плохо слышал, сидя на задних партах. Однако сейчас музыкант адаптировался к особенностям слуха и не испытывает никаких неудобств.

Какую премьеру готовит SHAMAN

SHAMAN сообщил, что сейчас занят подготовкой к выпуску новой песни и клипа. Он подчеркнул, что проект будет чрезвычайно провокационным.

«Мы работаем над клипом, который точно станет поводом для разговоров. Я думаю, что уровень провокации будет на высоте», — сказал певец.

При этом SHAMAN не стал раскрывать конкретную дату релиза. Вероятно, артист имел в виду премьеру трека «Победа». В своем Telegram-канале он отметил, что до выхода песни «ждать осталось недолго».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Что о SHAMAN сказал сын Барыкина

SHAMAN четко обозначил свою гражданскую позицию, выпустив песню «Я русский», заявил в интервью NEWS.ru сын певца и композитора Александра Барыкина Георгий. Он напомнил, что на тот момент многие писали в своих соцсетях, что им «стыдно быть русскими». В этом отношении композиция прозвучала как манифест.

«Слово „русский“ было на тот момент не то чтобы ругательным. Его просто старались избегать. А некоторые и вовсе писали в соцсетях в определенный момент, что, мол, им „стыдно быть русскими“. И вдруг выходит парень и открыто заявляет: „Я — русский!“ Звучит как манифест», — сказал он.

Также сын Барыкина отметил и другую песню SHAMAN — «Встанем!». По его словам, обе эти композиции являются важным событием в российской культуре.

Кто и почему сравнил SHAMAN с Пугачевой

Певица Ольга Зарубина сравнила вокальные данные SHAMAN и народной артистки СССР Аллы Пугачевой. По ее мнению, у исполнительницы «нет голоса», а в пении SHAMAN наблюдается сила и мощь.

«У Пугачевой, повторюсь, голос в одну октаву был. То есть драматургия у нее сильная, тут я не могу ничего сказать. Но вокал — это совсем другое. Вокал у SHAMAN, например. Это — сила, мощь, яркость. А еще это тяжелый труд», — сказала Зарубина aif.ru.

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