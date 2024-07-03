Максим Галкин: последние новости 3 июля, экономия на налогах в России

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) мог сэкономить на налогах в России около 130 млн рублей, а его брак с Аллой Пугачевой подняла на смех актриса Марина Федункив. Какие еще последние новости о шоумене известны сегодня?

Как Галкин мог сэкономить на налогах в России

Эксперт по инвестиционной недвижимости Наталья Найденкова предположила, что Максим Галкин мог официально не регистрировать дом на участке в деревне Грязь, чтобы уменьшить налоговые платежи.

«Вероятнее всего, большой подмосковный дом Пугачевой и Галкина до сих пор не зарегистрирован в государственном кадастре из-за стремления знаменитости оптимизировать налоги», — сказала она KP.RU.

Найденкова пояснила, что обязанность платить налог на имущество возникает с момента постановки дома на кадастровый учет. По ее подсчетам, за 13 лет Галкин и его жена, народная артистка СССР Алла Пугачева, могли сэкономить около 130 млн рублей, что составляет примерно десять млн рублей в год.

Эксперт также отметила, что отсутствие постановки дома на кадастровый учет не препятствует проведению электричества и воды в здание.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин

Почему у Галкина не хотят покупать замок

Адвокат Андрей Алешкин прокомментировал слухи о том, что замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь невозможно продать из-за того, что его по документам не существует, а есть только участок.

По мнению юриста, у звездной семьи нет проблем с документами на недвижимость, а причина того, что Галкин длительное время не может продать его, кроется в высокой цене.

«Я категорично могу сказать, что вряд ли замок является самостроем, потому что объект зарегистрирован в установленном законом порядке, о нем наверняка внесена запись в ЕГРП. Поэтому говорить о том, что что-то где-то незаконно, я бы не стал. Плюс все сроки, чтобы обжаловать эту регистрацию, давно прошли. Как для госорганов, так и для третьих лиц. Думаю, что замок не продается вовсе не потому, что есть какие-то проблемы с документами, а потому, что слишком высока цена, которую хотят выручить владельцы», — сказал Алешкин Woman.ru.

Также адвокат обратил внимание, что покупатели могут отказываться от этой сделки из-за связи с иноагентом, которая скажется на их деловой репутации.

«Может быть расценено как легализация денежных средств. Но это если что-то пойдет не так. Никаких других щекотливых вопросов, связанных с замком, я не вижу», — добавил юрист.

Как Федункив подняла на смех брак Галкина и Пугачевой

Актриса Марина Федункив в шоу «Натальная карта» пошутила над браком Максима Галкина и Аллы Пугачевой. По ее мнению, союз артистов транслирует «мнимую гармонию».

В рамках передачи ведущая Олеся Иванченко предположила, какой могла быть жизнь Федункив в прошлом. Она допустила, что артистка, возможно, выбрала бы отношения по расчету.

«Могла быть женщиной, которая вышла по расчету, без любви, играла на публику... Могли быть конфликты, которые прикрывались на людях мнимой гармонией», — сказала Иванченко.

Артистка восприняла информацию со смехом и отметила, что подобное поведение свойственно Галкину в союзе с Пугачевой.

«Ты прямо сейчас какого-то Галкина описала», — пошутила Федункив.

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