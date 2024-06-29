Болгария, поцелуи с украинцами, низкая зарплата: как живет Людмила Поргина

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Людмила Поргина

Заслуженная артистка России Людмила Поргина прославилась благодаря браку с актером Николаем Караченцовым и многолетней службой в театре «Ленком». Чем сейчас занимается актриса, что она говорила об Украине?

Чем известна Людмила Поргина

Людмила Поргина родилась 24 ноября 1948 года в Москве. После окончания Школы-студии МХАТ была приглашена в МХАТ им. Горького, но в 1973 году перешла в «Ленком». Артистка была задействована в десятках спектаклей, в том числе в знаменитых постановках театра «Тиль», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «„Юнона“ и „Авось“», «Шут Балакирев».

В кино Людмила Поргина дебютировала в 1973 году в эпизодической роли, снявшись в картине «Много шума из ничего». В фильмографии артистки всего десять картин. На съемках ленты «Маленькое ожидание» она познакомилась со своим третьим мужем актером Николаем Караченцовым. В 1975-м они расписались, еще через три года у них родился сын Андрей.

В 2005 году Поргина оставила театр и посвятила себя заботе о муже, который попал в серьезное ДТП, получив черепно-мозговую травму и став инвалидом. В театр актриса вернулась в 2021 году после смерти супруга.

Что Людмила Поргина говорила об Украине

Людмила Поргина в 2015 году дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в котором заявила, что киевская власть не имеет права обвинять Россию во всех своих бедах.

«Давайте тогда так: берите где хотите газ, а мы сами с собой останемся, закроем все границы. Живите сами. Пускай вам Америка высылает и Европа снабжает, строит газопроводы и налаживает все остальное. Мы, Россия, покупали у вас продукты. Ели ваши яблоки и огурцы. Украинские конфеты были для нас счастьем. А теперь как? Разрушается вся экономика. Ради чего? Европа не будет у вас покупать. Это же понятно!» — сказала Поргина.

Также артистка заявила, что отдаление Украины от России выгодно третьей стороне.

«Нам за Украину не надо бороться, она всегда была рядом. А кто хочет ее отсоединить? Не русские же хотят. Кому-то выгодна эта ссора между Россией и Украиной, которая обезглавливает Украину. Как люди не понимают, что их ведут практически к разорению», — добавила она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Людмила Поргина

Как СВО повлияла на жизнь Поргиной

У Людмилы Поргиной есть два дачных дома в Болгарии. Артистка рассказала в январе 2024 года, что после начала спецоперации она опасалась притеснений или попыток отнять ее зарубежную недвижимость, однако страхи оказались напрасными. Также актриса заверила, что за границей нет проблем с обменом валюты.

«Можно платить валютой за недвижимость — у нас земля и два дома. Один был для Коли, для меня и домработницы. Во втором живет сынок с тремя внуками», — рассказала Поргина в программе «Звезды сошлись».

Поргина заверила, что болгары хорошо относятся к россиянам, однако украинцы позволяют себе негативные высказывания в сторону граждан РФ, но актриса смогла найти с ними контакт.

«Русских здесь не притесняют: все живут очень мирно. Болгары нас любят: все улыбаются, здороваются. Очень доброжелательное отношение! Были, правда, выступления в одной гостинице от украинцев: „Русские, пошли вон отсюда. Это наша территория. Мы вступили в Евросоюз“. Тут же вызвали полицию, и они успокоились… А вообще у меня здесь с украинцами все отлично: мы целуемся при встрече, обнимаемся», — поделилась Поргина с порталом Prozvezd.

Чем сейчас занимается Людмила Поргина

В июле 2023 года Людмила Поргина уволилась из театра «Ленком» из-за отсутствия у нее главных ролей. Не устраивала артистку и заработная плата в размере 40 тысяч рублей. Актриса отмечала, что после ухода из театра чувствует себя «сказочно и волшебно».

Сейчас Поргину можно увидеть в ТВ-шоу. Также она начала строительство музея, посвященного ее покойному мужу Николаю Караченцову. Он будет возведен на семейной даче в подмосковной Валентиновке.

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