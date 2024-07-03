Королевская семья Британии: последние новости, дети Кейт уйдут из дворца

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон хочет, чтобы ее дети жили и работали за пределами Букингемского дворца, а принц Гарри переживает из-за потери принцессы Уэльской из своей жизни. Какие еще последние новости о королевской семье известны сегодня, 3 июля?

Какая судьба ждет детей Миддлтон и Уильяма

Кейт Миддлтон обеспокоена судьбой младших наследников — принцессы Шарлотты и принца Луи, потому что они практически не имеют шанса на трон и могут повторить судьбу принца Гарри, сообщает портал Marca.

По данным источника, принцесса Уэльская после обнаружения у нее онкологического заболевания всерьез задумалась о будущем своих детей и рассматривает разные варианты развития их обучения и работы за пределами Букингемского дворца. Поскольку трон однажды может занять старший сын Кейт и Уильяма принц Джордж, его уже в скором времени начнут готовить к исполнению официальных обязанностей.

В то же время принцесса Шарлотта и принц Луи с возрастом могут отдалиться от семьи и связать жизни с другими сферами. Причина тому — намерение Карла III значительно сократить количество работающих членов семьи. В связи с этим Кейт Миддлтон хочет, чтобы наследники как можно скорее определились с тем, чем будут заниматься, когда вырастут.

Из-за того, что в будущем к Шарлотте и Луи будет приковано меньше внимания, чем к их старшему брату Джорджу, принцесса Уэльская боится повторения истории принца Гарри, пишет источник.

«Семья не хочет, чтобы у детей развился тот же „бережливый“ менталитет, который был характерен для принца Гарри. Поэтому Уильям и Кейт хотят, чтобы их двое детей связали свое будущее с жизнью за пределами Букингемского дворца, чтобы они смогли обрести подлинный смысл. Конечно, это вряд ли означает, что их оставят на произвол судьбы, поскольку какое-то занятие для них найдется благодаря королевским связям», — говорится в сообщении.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что известно о переживаниях Гарри из-за Миддлтон

Принц Гарри тяжело переносит расставание с Кейт Миддлтон. Он мечтал о встрече с принцессой Уэльской на параде Trooping the Colour, однако его никто не пригласил, пишет Closer.

Близкий к Гарри источник рассказал, что он не понимает, почему Кейт перестала ему доверять и полностью прекратила с ним общение. После обнаружения у принцессы онкологического заболевания герцог Сассекский хотел лично поддержать ее и был очень расстроен, что не смог этого сделать.

«Ему хотелось оказаться там, чтобы поддержать Кейт в этот трудный день. Тот факт, что ему приходится наблюдать за ней с расстояния в 6000 миль, сильно его огорчил. Это доказывает, что он стал аутсайдером. Он гордится ею и воодушевлен тем, что у нее хорошие врачи, она выглядит здоровой и в хорошем настроении. Но тот факт, что он не может общаться со своей любимой невесткой лично, — это удар. Ему трудно с этим жить», — рассказал источник издания.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Гарри

Что рассказал отец Меган Маркл о своих внуках

Отец Меган Маркл Томас Маркл, который не общается с дочерью из-за скандала с продажей их с принцем Гарри снимков перед свадьбой, заявил, что «очень опечален» воспитанием своих внуков и считает, что Арчи и Лилибет будут жалеть о том, что родители оставили их без королевских титулов, сообщает портал PageSix.

По его мнению, пятилетнему принцу Арчи и трехлетней принцессе Лилибет «отказано в праве знать своих кузенов» из королевской семьи.

«Они приближаются к возрасту, когда начнут задавать вопросы, как и все дети. Я ловлю себя на мысли, как Арчи и Лилибет будут чувствовать себя через несколько лет, когда поймут, что они упустили», — сказал Маркл.

Он считает, что у его внуков нельзя отнимать право принимать участие в таких мероприятиях, как вынос знамени, которое «досталось им по рождению».

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