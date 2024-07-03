Названо условие, при котором принц Гарри может вернуться в семью отца New York Post: принц Гарри может быть прощен, если назовет свои мемуары ошибкой

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Принц Гарри

Сын короля Великобритании принц Гарри может вернуться в лоно королевской семьи, если признает, что публикация его скандальных мемуаров «Запасной» была ошибкой, пишет New York Post со ссылкой на слова бывшего королевского дворецкого Гранта Харрольда. По данным издания, Карл III и его супруга королева Камилла все еще обижены на Гарри из-за того, что в 2023 году он опубликовал книгу, где негативно отозвался о родном брате принце Уильяме и мачехе.

Единственный способ, который поможет ему заслужить прощение семьи, — это публичное заявление, в котором он скажет, что во время публикации мемуаров переживал трудные времена и сожалеет о написанном. Однако я не думаю, что это произойдет. Были сказаны некоторые плохие вещи, которые навсегда останутся в истории. Гарри еще пожалеет о том, что написал в своей книге, — цитирует издание Харрольда.

Ранее сообщалось, что Карл III запретил певцу Майклу Джексону встретиться со своими сыновьями Гарри и Уильямом после смерти принцессы Дианы из-за ревности. Известно, что Диана и Джексон при жизни были близкими друзьями и часто созванивались, доверяя друг другу тайны, что сильно расстраивало будущего монарха, который ревновал супругу к королю поп-музыки. После смерти Дианы Джексон захотел лично выразить соболезнования ее сыновьям и даже прилетел ради этого в Лондон, но Карл III не позволил ему встретиться с наследниками.