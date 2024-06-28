Карл III запретил встречу Майкла Джексона с сыновьями после смерти Дианы Карл III ревновал принцессу Диану к Майклу Джексону даже после ее смерти

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Майкл Джексон

Король Великобритании Карл III запретил певцу Майклу Джексону встретиться со своими сыновьями Гарри и Уильямом после смерти принцессы Дианы, сообщает Daily Star. По данным издания, Диана и Джексон были близкими друзьями и часто созванивались, что сильно расстраивало будущего монарха, который ревновал супругу к королю поп-музыки. В сообщении говорится, что после смерти Дианы, Джексон захотел лично выразить соболезнования ее сыновьям и даже прилетел ради этого в Лондон, но Карл III не позволил ему встретиться с наследниками.

Майкл и Диана были родственными душами, что вызвало трения между будущим королем и его женой. Джексон часто говорил, что Диана была бы его идеальной женой. В 2002 году, через пять лет после того, как Диана трагически погибла в автокатастрофе в Париже, Майкл захотел встретиться с принцами Уильямом и Гарри, чтобы отдать дань уважения их матери. Однако Карл запретил наследникам общаться с певцом, — говорится в сообщении.

Ранее принц Гарри признался, что ему приходилось бороться со своими чувствами в возрасте 12 лет, когда он потерял мать принцессу Диану. По его словам, первое время он убеждал себя, что нужно грустить как можно дольше, чтобы доказать умершему человеку, как сильно по нему скучаешь. Однако после он осознал, что Диана не хотела бы видеть его печальным. Принц призвал молодых людей, потерявших родителей, не молчать о своем горе.