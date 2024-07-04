Магнитные бури сегодня, 4 июля: что будет завтра, сонливость, тошнота

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Сегодня, 3 июля, в течение дня магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Что об этом известно, будут ли завтра геомагнитные удары?

Что известно о магнитных бурях 4 и 5 июля

По информации ученых, вероятность возникновения сегодня магнитной бури составляет всего 20%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 20%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — заявили специалисты ИКИ РАН.

Сервис my-calend сообщает, что сегодня геомагнитных возмущений и ухудшения состояния здоровья у метеозависимых людей не прогнозируется.

Также авторы портала порекомендовали придерживаться здорового питания, чтобы свести негативное влияние магнитных бурь к минимуму.

«Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы — валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период», — пишет my-calend.

Завтра, 5 июля, геомагнитных ударов на Земле не прогнозируется.

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Почему магнитные бури могут оказывать влияние на здоровье

Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с NEWS.ru объяснил, что магнитные бури, которые происходят на Земле, влияют на самочувствие некоторых людей, так как в человеческом теле содержится много электролитов.

«Мы все состоим из электролитов. Все наши жидкости — это электролиты. В их составе очень много минералов и металлов. Это вещества, которые реагируют на электрический ток, создающий магнитное поле. И не всегда в лучшую сторону это происходит», — сказал медик.

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в разговоре с NEWS.ru отметил, что людям, которые имеют проблемы с сердцем, стоит снизить активность в период геомагнитных возмущений.

«Магнитная буря доставляет неудобства, если недостаточно четко работает хотя бы одна из систем организма, если у человека есть хронические заболевания. В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижается мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия», — заявил врач.

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Магнитные бури сегодня, 3 июля: что будет завтра, боли, кто в опасности