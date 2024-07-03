Погода в Москве в четверг и пятницу: когда закончится жара, ждать ли грозы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В четверг, 4 июля, в Москве столбики термометров могут подняться до отметки плюс 35 градусов, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Какая погода будет в столице и Санкт-Петербурге в четверг и пятницу?

Какая погода будет в Москве 4 и 5 июля

Татьяна Позднякова пояснила, что в четверг в столице будет также жарко, температура воздуха может достигнуть плюс 35 градусов. С пятницы погода начнет меняться и регион накроют сильные дожди.

«Погода начнет меняться во второй половине дня в пятницу. К нам приблизится новый атмосферный фронт, который наделал много неприятностей в Ленинградской области и Санкт-Петербурге», — сообщила специалист.

Позднякова предупредила, что возможны шквалистые усиления ветра до 20–25 метров в секунду, что уже само по себе является опасным явлением. Прохождение данного фронта также будет сопровождаться ливнями, местами могут пройти грозы и даже град, предостерегла она.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подчеркнул, что в Москве сегодня или завтра может быть побит температурный рекорд.

«Самыми жаркими днями станут среда и четверг. Ожидается 33–35 градусов. Это супержаркая погода. Температура близка к рекордам, есть вероятность, что они будут побиты. Это сильная, аномальная жара, которая опасна и вредна для человека», — заявил он NEWS.ru.

По данным центра «Фобос», в Москве 4 июля в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ночью — от плюс 19 до плюс 21 градуса. Днем — от плюс 32 до плюс 34 градусов. Ветер умеренный.

5 июля будет малооблачная погода, небольшой дождь, возможна гроза. Ночью — от плюс 19 до плюс 21 градуса. Днем — от плюс 28 до плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный умеренный.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в четверг и пятницу

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал, что 4 и 5 июля в регионе ожидается новый циклон с активным атмосферным фронтом, который может принести ливни, грозы и шквалистый ветер.

«Как уже приходится говорить, затишье временное, и с 4 на 5 июля через Новгородскую область на территорию Ленинградской области выйдет новый циклон с очень активным атмосферным фронтом. В прогнозах все нехорошие летние явления даны, но ситуация серьезная, придется составлять и штормовые предупреждения на ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра. Как определимся, будем распространять, следите за сообщениями», — пояснил метеоролог.

По данным «Фобоса», в Санкт-Петербурге 4 июля в течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью — от плюс 13 до плюс 15 градусов. Днем — от плюс 21 до плюс 23 градусов. Ветер южный умеренный.

5 июля будет переменная облачность, сильный дождь, возможна гроза. Ночью — от плюс 17 до плюс 19 градусов. Днем — от плюс 19 до плюс 21 градуса. Ветер западный умеренный.

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