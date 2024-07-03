Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 3 июля, фото, видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале продемонстрировала кадры, как панда Катюша ловко научилась ползать по деревянным конструкциям, отказавшись пользоваться лестницей. Какие еще последние новости известны о животном сегодня?

Почему Катюша отказывается пользоваться лестницей

На опубликованной видеозаписи запечатлено, как Катюша смело и быстро вскарабкалась на верх деревянной горки, отказавшись воспользоваться обычной лестницей. Рядом с ней находилась мама Диндин, которая спокойно наблюдала за происходящим.

«Катюша с каждым днем все более ловкая и быстрая. Ей и лесенка не нужна, чтобы подняться наверх», — подписала кадры руководитель Московского зоопарка.

Подписчики обратили внимание, что Катюша уже достаточно выросла, поэтому легко справляется с такими несложными задачами, как подъем на горку без лестницы.

«Скалолазка настоящая. Выросла наша Катюша. Раньше казалась такой маленькой и беззащитной, а теперь это уже взрослая дама. Зачем ей лесенка, когда она по деревьям и решеткам ходит лучше, чем по земле»;

«Неплохо Катерина научилась ползать для своего возраста. Или же панды все с детства такие умелые скалолазы? Удивляет реакция Диндин, точнее ее отсутствие. Катюша просто забралась на высокую постройку, а мама как лежала на спине спокойно, так и продолжала заниматься своими делами, не обращая внимания на свою неугомонную дочку. Как вообще Диндин удается быть такой спокойной»;

«Классная девчонка получилась у Диндин и Жуи. Жаль, конечно, что ее через несколько лет заберут в Китай для продолжения рода. Неужели нельзя сюда привезти самца, чтобы Катюша осталась в России?» — прокомментировали пользователи Сети.

Как Катюша выдерживает жару

В пресс-службе Московского зоопарка рассказали NEWS.ru, что панда Катюша и ее мама Диндин спасаются от аномальной жары с помощью полезных лакомств в виде замороженных фруктов и овощей. Они также объяснили, что в каждом вольере есть бассейн с водой комнатной температуры, где животные могут освежиться.

«Помимо создания благоприятных условий микроклимата, животные получают полезные лакомства — замороженный лед с кусочками фруктов и овощей, которые помогают освежиться. Также в каждом вольере имеется бассейн с водой комнатной температуры, в которых все чаще можно заметить отмокающих Жуи, Диндин и не отстающую от мамы ни на шаг малышку Катюшу», — отметили они.

Представители учреждения также подчеркнули, что в период аномальной жары для животных создаются максимально комфортные условия, чтобы уберечь их от перегрева. Так, большие панды выходят на улицу только рано утром или поздно вечером.

Почему Катюша стала популярной в России

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка и народный артист России Эдгард Запашный в беседе с NEWS.ru объяснил, что популярность панды Катюши связана с ее рождением, потому что она появилась на свет в искусственных условиях, что является достаточно большой редкостью.

«Не стоит забывать, что она была рождена в искусственных условиях. Она первенец у панды Диндин. И это событие планетарного масштаба, поэтому я совсем не удивляюсь популярности этой панды. Также Московский зоопарк этот интерес грамотным образом поддерживает. У нас с зоопарком самые хорошие и теплые отношения», — сообщил артист.

Запашный отметил, что вместе со Светланой Акуловой они находятся в рабочих группах по вопросам животных и работают в Общественной палате и это сотрудничество будет продолжаться и дальше.

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