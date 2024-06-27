Попытка Катюши растормошить засыпающую маму Диндин попала на видео Панда Катюша попыталась растормошить маму Диндин и попала на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша попыталась растормошить маму Диндин, однако у нее ничего не получилось. На видео, опубликованном в Telegram-канале генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, малышка шаткой походкой сначала подкралась к стеклу и поздоровалась с посетителями, а затем переключила свое внимание на отдыхающую рядом маму. После неудачных попыток растормошить ее Катюша отправилась по своим делам.

Под постом Акуловой оставили свыше сотни комментариев: «Какой милейший детеныш! Глаз не оторвать», «Сладкий ребенок-медвежонок!», «Колобочки мягонькие». Многие предположили, что Катюша не давала маме спать ночью, поэтому Диндин отдыхала, как только появилась такая возможность.

Недавно Акулова назвала панд Диндин и Катюшу моделями. На опубликованной фотографии мама и дочь словно по подиуму спускаются к посетителям из своего домика. Также генеральный директор Московского зоопарка показала водные процедуры медведя Яши из зоосада Деда Мороза в Великом Устюге. На размещенном в Сети видео косолапый с огромным удовольствием резвится в яме с водой. Многие позавидовали умению мишки так отдыхать и отметили, что хотели бы так же проводить свободное время.