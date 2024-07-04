Какой сейчас курс доллара в РФ: что с евро и юанем, прогнозы экспертов

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Банк России установил на 4 июля 2024 года официальный курс доллара на уровне 87,9506 рубля, курс евро вырос до 94,5829 рубля, а курс юаня опустился до 11.8936 рубля. Что будет с национальной валютой в ближайшее время?

Что ждет рубль в июле

Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич считает, что в июле рубль по отношению к доллару, евро и юаню не будет сильно укрепляться или падать.

«На наш взгляд, в июле нет поводов для существенного изменения курса рубля относительно основных мировых валют. Приостановка торгов долларом и евро на валютном рынке отыграна, процессы перестроены на „новые рельсы“ с учетом изменившихся обстоятельств, и мы ожидаем, что волатильность в июле на валютном рынке будет меньше, чем в июне. Плюс к этому, рынок может стабилизироваться на текущих уровнях», — сказал он «Свободной прессе».

Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард отметил, что по итогам второго квартала 2024 года национальная валюта существенно укрепилась, благодаря перестройки валютной торговли на рынке.

«Во-первых, июнь стал месяцем, когда российская валюта чувствовала себя увереннее всего: за один месяц рубль отыграл у доллара США 4,8%, у евро 5,4%, у юаня 5,3%. Это связано с новым пакетом санкций в отношении России, в частности, попаданием Мосбиржи и входящего в ее структуру НКЦ в SDN-лист США. Ограничения привели к прекращению биржевых торгов в трех валютных парах: USD/RUB, EUR/RUB и HKD/RUB. Перестройка валютной торговли повлияла на баланс спроса и предложения на рынке, что и стало фактором укрепления рубля», — уверен эксперт.

Мейнхард считает, что сейчас российская валюта будет удерживать свои прежние позиции, но к концу летнего периода она вновь вернется к отметке 90 рублей за доллар.

«Столь значительное укрепление рубля вызвало регуляторную реакцию в виде снижения нормативов продаж валютной выручки экспортерами на 20%. Власти заинтересованы в возращении российской валюты к торговому уровню в районе 90 к доллару и сопоставимому ослаблению к евро и юаню. Думаю, ближе к концу лета рубль вернется к этому рубежу, то есть будет слабеть», — резюмировал он.

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Укрепится ли рубль к концу 2024 года

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов предполагает, что в третьем квартале российские власти будут стараться стабилизировать рубль вблизи тех значений, которые были до введения санкций.

«В первую очередь, ЦБ снизит во втором полугодии валютные интервенции. Кроме того, оперативно изменив норматив по продаже экспортной выручки, правительство показало, что это гибкий инструмент: если спрос на иностранную валюту начнет быстро восстанавливаться, норматив может быть вновь повышен», — рассказал специалист «Известиям».

По мнению Буйволова, в конце третьего квартала юань будет стоить примерно 12,5 рубля, а курс доллара стабилизируется в районе −90-92 рублей.

Первый зампред банка «Сбер» Кирилл Царев заявил, что национальная валюта к концу 2024 года может торговаться на уровне майских значений, когда рубль стоил примерно 88,4-92 рубля за доллар.

«Основное, что будет оказывать влияние на доллар, — это соотношение импорта и экспорта. От этих показателей и будет зависеть его движение вверх или вниз. Сейчас рубль укрепляется, но в дальнейшем, скорее всего, произойдет откат. К концу года рубль будет примерно на уровне майских значений, плюс-минус 5%», — сказал он «Известиям».

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