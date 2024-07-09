Магнитные бури сегодня, 9 июля: что будет завтра, мигрени, сонливость

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вероятность возникновения сильной магнитной бури сегодня, 9 июля, составляет всего 10%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра геомагнитные удары?

Что известно о магнитных бурях 9 и 10 июля

По данным ученых, сегодня в течение дня магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии и геомагнитных возмущений не ожидается.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 10%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — заявили эксперты ИКИ РАН.

Портал my-calend также сообщает, что сегодня сильных магнитных бурь не прогнозируется.

«В этот день угроз для самочувствия не предвидится. Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы — валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период», — говорится в публикации.

Завтра, 10 июля, геомагнитных возмущений на Земле не ожидается, говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Влияют ли магнитные бури на здоровье человека

Мануальный терапевт и невролог Александр Евдокимов предположил, что от магнитных бурь и болей в голове могут страдать люди старше 45 лет. По его мнению, это связано с гибкостью сосудистых стенок, которые меняются с возрастом.

«Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрени, ухудшение общего самочувствия, сонливость и нарушение работоспособности. Также могут обостриться хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые и неврологические», — рассказал медик в комментарии NEWS.ru.

Защититься от влияния геомагнитных возмущений помогут успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия и расслабляющий массаж, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, во время геоударов также стоит избегать жирной, соленой и жареной пищи.

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует», — пояснила она.

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Магнитные бури сегодня, 5 июля: что будет завтра, недомогание, сонливость