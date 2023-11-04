Ходаковский рассказал, почему Россия устояла после распада СССР Ходаковский: Россия устояла после распада СССР из-за отказа играть в демократию

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Россия устояла после распада СССР благодаря централизации власти и отказу от игр в «демократию», заявил в Telegram замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский. Он отметил, что в стране удалось создать элиту, ядро которой ориентировано только на Россию. Он добавил, что Украина, наоборот, с первых же шагов своего существования попала в зависимость от западных стран.

Россия устояла благодаря централизации власти и отказу от игр в «демократию». В трудный период это было спасительным. <...> России удалось создать политическую элиту, ядро которой ориентировано только на Россию, — написал он.

До этого Ходаковский заявил, что быть русским не порок, это страсть, которая не тянет на дно. Он добавил, что людям нужно бороться за свою духовность упорнее, чем за сибирские месторождения.

Ранее Ходаковский допустил, что Россия не будет прежней после специальной военной операции на Украине. Он отметил, что уже сегодня надо внимательно изучить «социальную карту» и прогнозировать ее изменения. Это позволит узнать, где в дальнейшем могут возникнуть проблемы. Ходаковский считает очевидным, что те, кого все устраивает, приложат максимум усилий, чтобы ничего не менять. В то же время запросы тех, кого устраивает не все, будут высокими.