Голикова озвучила прогноз на рост МРОТ до 2023 года

https://static.news.ru/photo/035d2b7e-921c-11eb-8143-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минимальный размер оплаты труда в России вырастет в следующем году на 4,7%, в 2023 году — на 5,8%. Об этом рассказала вице-премьера Татьяна Голикова в ходе церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021--2023 года.

Мы предусмотрели сейчас в бюджете на 2022--2023 годы увеличение минимального размера оплаты труда на, соответственно, 4,7% и 5,8%. Это пока предварительные цифры. Безусловно, они зависят от того, как будет складываться ситуация в экономике, — цитирует ТАСС Голикову.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с предложением повысить минимальный размер оплаты труда в ближайшее время до 25 тысяч рублей, а позднее и до 60 тысяч. Политик считает, что падение доходов населения происходит из-за «неадекватно низкого уровня МРОТ». По его словам, работодатели предпочитают не платить зарплату выше необходимой величины.

Как сообщал NEWS.ru, объединение лево-патриотических сил намерено вернуть прежний пенсионный возраст, а также добиться ликвидации Пенсионного фонда России (ПФР). Как заявил Миронов, нужно вернуться к солидарной пенсионной системе. Кроме того, он считает, что пенсии должны выплачиваться из бюджета страны.