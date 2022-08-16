Глава СПЧ призвал выпустить журналистку Баязитову Глава СПЧ Фадеев предложил отправить журналистку Баязитову под домашний арест

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Отпустить журналистку Александру Баязитову под домашний арест или подписку о невыезде призвал глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Об этом сообщает пресс-служба СПЧ. Журналистка была арестована Кузьминским судом Москвы до октября по обвинению в вымогательстве с целью получения имущества. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам Фадеева, свежие данные ФСИН говорят о том, что суды стаи чаще направлять граждан под домашний арест. Так, за первые три месяца 2022 года было принято больше таких решений, чем за весь 2021 год.

Такую гуманную тенденцию в отношении людей, подозреваемых в экономических преступлениях, можно только приветствовать. В этой связи было бы правильным отпустить Александру Баязитову под домашний арест или подписку о невыезде, — говорится в сообщении главы СПЧ.

Фадеев выступил с предложением отправлять под стражу только опасных преступников, например, таких, как скопинский маньяк Мохов. Последний при этом помещен под домашний арест, подчеркнул глава СПЧ.

Ранее сообщалось, что журналистке Life.ru Александре Баязитовой грозит до 15 лет колонии по делу о вымогательстве. Обвиняемую арестовали до 7 октября. Следствие считает, что Баязитова требовала деньги у Промсвязьбанка, взамен обещая не публиковать о нем негативную информацию. Сама журналистка утверждает, что «всего лишь писала тексты для разных ресурсов» в качестве фрилансера.