Глава СК обвинил пермский вуз в отсутствии алгоритма действий при ЧП

Администрация и персонал Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где в результате стрельбы были убиты шесть человек и ещё 43 ранены, не имели чёткого алгоритма действий в экстремальных ситуациях. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Он отметил , что после трагедии в Казани, где молодой человек расстрелял девять учеников, руководство образовательных учреждений по всей стране было обязано усилить меры безопасности, внедрив системы видеонаблюдения и электронного допуска в здания, металлоискатели, тревожные кнопки, а также обеспечить взаимодействие с представителями правоохранительных органов. Однако этого сделано не было.

Необходимо усилить государственный контроль над работой частных охранных предприятий, которые обеспечивают безопасность образовательных организаций, и тщательнее проверять их готовность выполнять свои функции, — подчеркнул глава СК.

Бастрыкин также подчеркнул, что необходимо повсеместно ввести единые стандарты охраны учебных заведений, в том числе по оснащению системами видеонаблюдения и сигнализацией, а также существенно повысить качество охранных услуг, в первую очередь техническую оснащённость сотрудников охраны.

Ранее сообщалось, что следователи проверят порядок обеспечения безопасности в ПГНИУ. Соответствующее распоряжение отдал Бастрыкин. Он также поручил изучить порядок получения студентом разрешения на оружие.