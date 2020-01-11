https://static.news.ru/photo/2d7ef67c-3510-11ea-91d4-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Дылда» Фото: kinopoisk.ru

Художественный фильм «Дылда» российского режиссёра Кантемира Балагова был удостоен приза FIPRESCI международной федерации кинопрессы на кинофестивале в Палм-Спрингс в США в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом в воскресенье, 12 января, журналистам рассказали представители пресс-службы компании «Нон-Стоп Продакш», создававшей картину.

Фильм на фестивале презентовал сам Балагов. По возвращении в РФ из США режиссёр прислал компании сообщение со словами признательности.

Автор «Дылды» отметил, что признание фильма ценно и важно для него лично.

Я чувствовал, что история о послевоенной травме, о женщинах, пытающихся вновь обрести смысл жизни сразу после войны, должна быть рассказана, — цитирует предоставленное пресс-службой компании сообщение Балагова ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что фильм «Дылда» включён в короткий список претендентов на премию «Оскар». Картина, которая выдвинута российским оскаровским комитетом, отмечена в номинации «Лучший иностранный фильм».