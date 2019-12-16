https://static.news.ru/photo/6f8428e8-2062-11ea-bc3d-fa163e074e61_660.jpg Театр Kodak в Голливуде, первый постоянный дом для вручения «Оскара» Фото: dreamtours/imagebroker.com/Global Look Press

Фильм российского режиссёра Кантемира Балагова «Дылда» включён в короткий список претендентов на премию «Оскар». Картина, которая выдвинута российским оскаровским комитетом, отмечена в номинации «Лучший иностранный фильм».

Конкурентами фильма из России стали ещё девять картин. Об этом сообщается на сайте премии.

Состав номинантов «Оскара» назовут 13 января 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сайт Gold Derby назвал самые успешные фильмы этого года, которые имеют шансы взять премию «Оскар» в 2020 году. Аналитики ресурса также выделили лучших режиссёров и исполнителей главных ролей. Криминальная драма Мартина Скорсезе «Ирландец», по мнению экспертов, имеет больше всего шансов победить в номинации «Лучший фильм года».