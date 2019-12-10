https://static.news.ru/photo/40299b50-899a-11e9-87f3-fa163e074e61_660.jpg Гендиректор Первого канала Константин Эрнст Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал показ в эфире снимка, на котором якобы виден запуск ракеты из-под крыла истребителя, признанного позже подделкой.

Речь идёт о сюжете, посвящённом крушению рейса МН17 Malaysia Airlines, произошедшему над территорией Донбасса в 2014 году. В результате трагедии погибли 298 пассажиров и членов экипажа Boeing 777-200, совершавшего перелёт из Амстердама в Куала-Лумпур.

Да, мы люди, мы совершили ошибку, но не нарочно, — цитирует Эрнста The New Yorker.

Как писал NEWS.ru ранее, рассмотрение дела о крушении самолёта Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году продлится не менее 12 месяцев и будет начато в марте 2020 года. Судебное заседание пройдёт в рамках национального законодательства, часть обвинительного заключения международной следственной группы уже находится в распоряжении судей окружного суда Гааги.