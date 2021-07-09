Экс-сотрудник ЮКОСа Пичугин помещён в СИЗО «Лефортово» на карантин

В настоящее время бывший начальник отдела экономической безопасности компании ЮКОС Алексей Пичугин находится в СИЗО-2 «Лефортово» на карантине. В этой связи к нему никого не пускают. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

По словам Мельникова, в субботу представители ОНК посещали СИЗО «Лефортово». Когда они попросили позвать Пичугина, администрация изолятора в этом отказала.

Отказ сотрудники «Лефортово» мотивировали тем, что в настоящий момент, согласно постановлению главного санитарного врача ФСИН, все прибывшие заключённые должны проходить 21-дневный карантин в связи с действующими ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции, — объяснил Алексей Мельников.

Экс-руководитель отдела экономической безопасности ЮКОС Алексей Пичугин в 2007 году приговорён к пожизненному лишению свободы по обвинению в организации убийств и покушений. В числе прочего ему вменяют убийство в июне 1998 года мэра Нефтеюганска В. А. Петухова, убийство в 2002 году тамбовского предпринимателя Сергея Горина и его супруги, убийство в январе 1998 года директора московской компании «Феникс» Валентины Корнеевой и ряд других преступлений.

Ранее сообщалось, что в Верховном суде Нидерландов начались слушания по делу ЮКОСа. Бывшие акционеры компании в рамках дела добиваются от российской стороны выплаты в размере более $50 млрд.