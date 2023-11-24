Экс-премьера Касьянова признали иноагентом Минюст РФ признал иноагентом экс-премьера Михаила Касьянова

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Михаил Касьянов

Экс-премьера России Михаила Касьянова включили в реестр иностранных агентов, следует из данных Министерства юстиции РФ. Отмечается, что он выступал против СВО, а также распространял информацию иноагентов.

Наряду с лицами, включенными в реестр иностранных агентов, является членом «Антивоенного комитета России» — объединения, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики Российской Федерации, — сказано в тексте.

Кроме него в обновленный список попали журналист проекта «Можем объяснить» Илья Давлятчин, журналист Идрис Юсупов и историк Илья Венявкин. Также иноагентом объявлено общество с ограниченной ответственностью «Люди». Отмечается, что оно получало поддержку со стороны иностранных источников и осуществляло финансирование деятельности объединения-иноагента.

Летом 2022 года стало известно, что Михаил Касьянов покинул Россию. До этого он возглавлял Партию народной свободы (ПАРНАС). Спустя почти год Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о ликвидации ПАРНАС. Ведомство отметило, что партия не имеет представительств в половине регионов РФ, к чему политические партии обязывает законодательство.