«Эхо Москвы» отключит сайт и удалит корпоративные аккаунты соцсетей

Руководство «Эха Москвы» сообщило в Telegram-канале, что удалит все корпоративные аккаунты в социальных сетях и отключит сайт. YouTube-канал радиостанции также недоступен. Ранее совет директоров принял решение о ликвидации радиостанции.

В связи с ликвидацией «Эха Москвы» мы вынуждены удалить все корпоративные аккаунты соцсетей и отключить сайт, — говорится в сообщении.

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил о ликвидации её радиоканала и сайта. Он отметил, что не намерен покидать Россию и продолжит заниматься журналистикой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что решение о закрытии радиостанции приняли её собственник и акционеры. Он не исключил возможности восстановления вещания «Эха Москвы», если владелец «посчитает это целесообразным».

До этого Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) по требованию Генпрокуратуры РФ. В ведомстве пояснили, что основанием для этого шага послужило размещение ими ложной информации о военной спецоперации РФ на Украине.

В частности, речь идёт о способах ведения боевых действий, количественных человеческих потерях Вооружённых сил РФ, обстрелах и жертвах среди мирного населения и призывах к организации массовых мероприятий на территории России. Также поводом для блокировки стала регулярная публикация на сайтах информации с экстремистскими призывами к насилию.