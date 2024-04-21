ЧВК «Вагнер», особняк с кувалдой: что стало с наследством Евгения Пригожина

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

20 апреля появилась информация, что кинокомпания предпринимателя Евгения Пригожина Aurum Production может быть ликвидирована. Что известно о наследстве бизнесмена, кому оно досталось, что стало с ЧВК «Вагнер»?

Почему кинокомпанию Пригожина могут ликвидировать

20 апреля Telegram-канал Mash написал, что Aurum Production намерены ликвидировать. В сообщении это объясняется тем, что компания перестала производить патриотические фильмы, которые снимала раньше, и сейчас терпит убытки в 253 млн рублей. При этом в 2022 году, как пишет Mash, ситуация с убытками была хуже, поскольку Евгений Пригожин распорядился выложить всё кино от Aurum Production в открытый доступ из-за резко упавшей посещаемости кинотеатров во время и после пандемии.

По информации источника, Пригожин, погибший в авиакатастрофе в августе 2023 года под Тверью, отдал Евгении Мальцевой половину компании (51%) 28 октября 2021 года. Вторую часть (49%) бизнесмен оставил себе.

«Последние годы они владели Aurum Production вдвоем. После смерти его ( Пригожина. — NEWS. ru) долю должны были унаследовать родственники, но, по открытым данным, половина компании так и зависла в воздухе. Почти два месяца неизвестно, кому достались 49% кинокомпании», — говорится в публикации.

Что стало с ЧВК «Вагнер»

Недавно глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что по результатам переговоров в спецназ «Ахмат» вступят три тысячи бойцов ЧВК «Вагнер» вместе со своим командиром с позывным Ратибор. По его словам, Минобороны РФ выделило необходимые вакансии.

Фото: NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер»

7 апреля командир ЧВК «Вагнер» Ратибор впервые высказался о переходе в «Ахмат». По его словам, которые в качестве аудиозаписи приводит Telegram-канал «Канал специального назначения», после присоединения к чеченскому подразделению порядки и команда не поменяются.

Помимо «Ахмата», бойцы ЧВК «Вагнер» могли примкнуть и к другим российским подразделениям. По неофициальным данным СМИ и военкоров, «музыканты» пополнили составы Росгвардии, ЧВК «Редут», батальона «Арбат» и ЧВК «Конвой», где продолжают участие в спецоперации. Также сообщалось, что 25-летний сын Пригожина Павел возглавил подразделение Росгвардии, в которой вошли бойцы «Вагнера». В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Кроме того, согласно данным Telegram-каналов, связанных с «оркестром», ЧВК «Вагнер» продолжает свою деятельность на территории Африки. В частности, в Telegram-канале «ЧВК Вагнер. Объявления о работе» появились информация о наборе штурмовиков и других военных специалистов на данное направление. Также в публикации отмечалось, что «Группе Вагнера» требуются переводчики со знанием французского и арабского языков и медработники. Соответствующие объявление разместили Telegram-каналы «Разгрузка Вагнера» и «ЧВК Вагнер. Сводки».

Какое еще наследство осталось у Пригожина

Основной официальный актив Пригожина в Санкт-Петербурге — компания ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», созданная в 1997 году. Она специализируется на деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания.

Фото: Андрей Стенин Работники комбината социального питания «Конкорд» в Подольском районе Московской области

Помимо этого, согласно данным «Ведомостей», предприниматель значился директором АО «Ритейл», занимающегося продажей и арендой недвижимости. Фирме принадлежит «ЧВК Вагнер Центр» на Зольной улице. Пригожин также владел 80% ООО «Ритм», специализирующемся на аренде и управлении имуществом.

В 2000-х Пригожин занялся строительным бизнесом. Его фирма возвела коттеджный жилой комплекс «Северный Версаль», состоящий из 45 домов. В 2016 году входящая в группу компаний бизнесмена фирма построила рядом с парком 300-летия Петербурга комплекс «Лахта Плаза».

Предприниматель также связан фирмой «Евро полис», которая занималась добычей углеводородов в Сирии и компанией «М Инвест», добывавшей золото в Судане. Также он основал бизнес по отгрузке промышленного оборудования в Судане и ЦАР и нефтегазовый сектор в Сирии. В собственности Пригожина имелся частный самолет Hawker стоимостью €2 млн, яхта Sankt Vitamin за €6 млн, особняк у Черного моря, который оценивается в €100—150 млн, и автопарк.

В июле 2023 года в Сети появились кадры из особняка и офиса Пригожина в Петербурге во время обысков. В ходе оперативных мероприятий в загородном нашли обнаружили арсенал огнестрельного оружия, огромную кувалду с надписью «На случай важных переговоров», парики, паспорта на разные имена, 6 млрд рублей. На участке Пригожина располагалась также вертолетная площадка.

Кому может достаться наследство Пригожина

У Пригожина остались мать Виолетта, жена Любовь, сын Павел и две дочери — Полина и Вероника, которые должны стать наследниками. Адвокат Вадим Багатурия предположил в беседе с NEWS.ru, что предприниматель мог не оставить завещания. В этом случае все будет распределено согласно закону — 50% от совместно нажитого имущества получает супруга, а остальное делится между его родителями и детьми. Дальним родственникам могут достаться активы Пригожина только через суд.

«В завещании можно отдать часть наследства любому человеку, но обиженные родственники в любом случае могут обратиться в суд. Те, кто указан в завещании, точно получат свою долю, если не докажут иного, если не докажут, что завещание составляли под давлением, в состоянии алкогольного опьянения или ментального расстройства. Если этого не докажут, значит, завещание признается абсолютно достоверным. Еще одно основание частичного оспаривания завещания — инвалидность или недееспособность наследников первой очереди», — сообщил адвокат.

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