Число заразившихся COVID-19 военных ВС РФ возросло

За сутки количество заражённых новой коронавирусной инфекцией в Вооружённых силах (ВС) РФ увеличилось на 20 человек. Об этом сообщается в опубликованном бюллетене Минобороны России.
Таким образом, число заражённых возросло с 1689 до 1709.
На 12 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1709 военнослужащих с положительными результатами тестирования, — цитирует документ ТАСС.
Сейчас в мире COVID-19 заражены 4,1 млн человек, более 1,4 млн выздоровели. В России 221 344 заболевших (+11 656 за последние сутки). Более 39 800 человек выздоровели, 2009 умерли. В Москве заболели 115 909 человек (+6169 за последние сутки), более 17 тысяч выздоровели, 1124 пациента не смогли справиться с болезнью.
Как писал NEWS.ru, в Москве начали работать призывные комиссии.