Число заразившихся COVID-19 военных ВС РФ возросло

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Москва не только оказывает другим странам помощь во время пандемии COVID-19, но и принимает её, в том числе и от Вашингтона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Принимаем помощь от зарубежных стран, в том числе готовы её принимать и от членов Евросоюза, и от Соединённых Штатов уже принимаем, как вы знаете, — цитирует Лаврова ТАСС. Министр иностранных...