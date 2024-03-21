Чиновника из Минэкономразвития заподозрили в краже бюджетных средств Задержан глава департамента Минэкономразвития по Северному Кавказу Храновский

Фото: rifoms.ru

Игорь Храновский

Правоохранители задержали главу департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития РФ Игоря Храновского, сообщает РБК. Его подозревают в хищении бюджетных средств, рассказал собеседник издания в правоохранительных органах.

Министерство оказывает все необходимое содействие следствию, — сообщили в ведомстве.

РЕН ТВ уточняет, что Храновский задержан по тому же делу, по которому ранее под арест был отправлен бывший председатель правительства Карачаево-Черкесии, ныне академик Владимир Кайшев. К Храновскому нагрянули, когда он находился в рабочем кабинете в Пятигорске, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Чиновнику 37 лет. Департамент он возглавил в 2021 году, до этого руководил в ведомстве департаментом стратегического и инвестиционного развития СКФО.

Также сегодня двоих депутатов думы города Тулуна задержали по подозрению в мошенничестве. Их обвиняют в подлоге документов для незаконного присвоения недвижимости. Ущерб для госбюджета в результате этих действий составил порядка 7 млн рублей и 4,5 млн рублей. Последнему инкриминируют еще хищение другого государственного имущества, он предоставил подложные документы на утраченное жилье.