Центр Чумакова начал клинические испытания новой вакцины от коронавируса

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Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова приступил к клиническим испытаниям вакцины против коронавирусной инфекции. Они проходят в Новосибирске, сообщил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

По его словам, специалисты рассчитывают закончить первую и вторую фазы испытаний в ноябре. Если тесты будут успешными, будет дан старт третьей фазе.

Наша вакцина цельновирионная инактивированная. <...> Подавляющее большинство вакцин в мире именно цельновирионные, это на сегодняшний день наиболее отработанный подход, — цитирует Ишмухаметова ТАСС.

Он пояснил, что такие препараты обладают низкой белковой нагрузкой и, соответственно, «даются в очень щадящей дозе для испытуемых». В связи с этим количество потенциальных осложнений минимально.

Разрешение на клинические исследования вакцины Министерство здравоохранения выдало во второй половине сентября.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила список из девяти перспективных вакцин от COVID-19 в третьей фазе испытаний. Среди них оказался и первый такой препарат «Спутник V», созданный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

В ноябре-декабре также начнутся первые пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», созданной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», писал NEWS.ru.