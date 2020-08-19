Беспилотным машинам хотят разрешить ездить по «выделенке»

https://static.news.ru/photo/2244dfd4-e27f-11ea-b62e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Беспилотные автомобили со следующего года смогут получить приоритет на дорогах, соответствующее предложение эксперты готовят для внесения поправок в ПДД.

Таким образом, беспилотные машины могут быть приравнены к общественному транспорту, а ИИ сможет проще взаимодействовать с другими водителями на дороге, передаёт РИА Новости.

Сейчас преимущественно во всех ДТП с участием беспилотных авто виноват водитель другой машины. Автолюбители не соблюдают дистанцию, правила, создают помехи и так далее. Приоритет позволит этот вопрос решить, — пояснил представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

По словам собеседника агентства, данная инициатива может быть внедрена уже в 2021 году, но стать временной, так как после после запуска в РФ сервисной телематической платформы «Автодата» беспилотные машины смогут получать данные о других авто и инфраструктуре удалённо и будут полагаться не только на своё техническое «зрение». Представитель «Автонета» уточнил, что идея пустить беспилотные машины на «выделенку» получила одобрение среди ряда разработчиков и некоторых представителей МВД. Так как в России пока не более полутора сотен таких авто, причём в большинстве своём они проходят тестирование в столице, Санкт-Петербурге и Татарстане, существенных трудностей для водителей эта мера не принесёт, резюмировал эксперт.

Как писал NEWS.ru ранее, пресс-служба «Яндекса» сообщила о запуске регулярного тестирования беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор США. Выбор пал именно на этот регион, так как в нём закон разрешает передвижение беспилотников без инженера-испытателя за рулём.