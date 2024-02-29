Авиаконструктор оценил безопасность российских самолетов на фоне санкций Авиаконструктор Лукашевич: российские самолеты остаются относительно безопасными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Безопасность самолетов российских авиакомпаний снижается на фоне проблем с техобслуживанием, однако летать на них все еще можно, заявил в разговоре с NEWS.ru авиаконструктор и бывший эксперт космического кластера фонда «Сколково» Вадим Лукашевич. Он заметил, что за два года санкций никаких катастроф не произошло, хоть количество авиапроисшествий и увеличилось.

В принципе, летать можно, но мы создаем предпосылки для авиапроисшествий. Есть случаи возврата самолетов [с рейсов] после взлетов из-за загрязнения фильтров, пожаров и других инцидентов. Безопасности никогда много не бывает — она либо есть, либо ее нет, — сказал собеседник.

Лукашевич признал, что сегодня ситуация с безопасностью гражданской авиации в РФ значительно хуже, чем в начале 2022 года. Одной из проблем авиаотрасли он назвал ослабление нормативов безопасности. В этой связи авиаконструктор напомнил о случаях, когда топливные фильтры в самолетах не меняли на новые, а промывали керосином и использовали повторно.

Ранее авиастроительная компания Boeing обнаружила в своей новой модели 737 MAX проблему ослабленных креплений. В связи с этим перевозчиков, эксплуатирующих этот самолет, призвали тщательно проверять лайнеры перед полетами.