Аппараты ИВЛ «Авента-М» не будут использовать до конца расследования

https://static.news.ru/photo/50d4930e-9445-11ea-aca7-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.arms-expo.ru

Руководство больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге приняло решение временно отказаться от использования аппаратов ИВЛ «Авента-М», один из которых загорелся 12 мая, став причиной гибели пятерых пациентов.

До получения итогов расследования мы не будем эксплуатировать эти аппараты, — цитирует ТАСС завотделением общей реанимации больницы Владимира Сулиму.

По его словам, сотрудники больницы сейчас используют другое оборудование, имеющееся в наличии. Сулима также отметил, что аппараты «Авента-М» были получены 1 мая, претензий к их работе у медиков не было.

Как писал NEWS.ru, аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые загорелись в 50-й больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, были изготовлены на Уральском приборостроительном заводе. По предварительным данным, в московской больнице причиной пожара стало короткое замыкание, после чего вспыхнул кислород, в Петербурге причины пожара устанавливаются. Среди версий: короткое замыкание, неисправность аппарата, перегрузка и неправильная эксплуатация.