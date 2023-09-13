Экс-командир Черноморского флота объяснил, как защитить Севастополь Адмирал Комоедов посоветовал использовать опыт ВОВ при защите Севастополя

Фото: МО РФ

Севастополю надо проснуться от спячки и организовать эшелонированную систему обороны города и военно-морской базы, заявил NEWS.ru экс-командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов. По его словам, для этого даже можно использовать опыт Великой Отечественной войны.

Вообще-то Севастополю надо уже, конечно, проснуться в конце концов. В этой спячке находиться уже нельзя ни как городу, ни как военно-морской базе. Потому что сейчас это объект, который подвергается регулярным нападениям что с воздуха, что с моря. Уже надо построить такую оборону, которая будет эшелонированная, которая надежно защитит, — сказал Комоедов.

По его словам, для этого можно использовать даже добровольцев территориальной обороны в качестве наблюдателей, по типу службы воздушного наблюдения и оповещения, как было во время Великой Отечественной войны. При этом как средства наблюдения, так и непосредственно зенитные комплексы должны дублироваться в обязательном порядке.

Я уже говорил: если у вас не хватает радиолокационных станций, то тогда, извините, надо людей ставить. Территориальную оборону в несколько эшелонов — пусть смотрят, видят, слушают. Пусть передают и предупреждают обо всем, что летит или по воде идет. И если уж случилось, как сейчас, что у комплекса ПВО боезапас закончился и получилась дырка в обороне, то надо на такой случай резервы иметь — каждая ступень обороны должна резервироваться в обязательном порядке, — сказал Комоедов.

Он также отметил, что в условиях боевых действий докование (ремонт кораблей в доках) должно проходить ускоренными темпами, потому что доки — это малоподвижные или вообще стационарные объекты, подверженные ударам противника.

Ремонтировать корабли всё равно надо, но если идут боевые действия, то доковаться, находиться в доке, нужно краткое время. Очень краткое. Работать там надо денно и ночно, не переставая, сократить время ремонта в несколько раз от обычных нормативов. Должно быть именно ускоренное докование, — отметил адмирал.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 13 сентября ВСУ нанесли удар по Севастополю крылатыми ракетами, в результате два корабля Черноморского флота получили повреждения. Пострадавшие корабли были на ремонте в доках судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе.

Российские средства ПВО сбили семь ракет из десяти. Одновременно была проведена атака тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Все безэкипажные катера удалось уничтожить патрульному кораблю «Василий Быков», добавили в МО РФ.