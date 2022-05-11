Администрацию Липецкой области эвакуировали после звонка с угрозами

Фото липецкаяобласть.рф

Сотрудников администрации Липецкой области эвакуировали из здания после анонимного звонка с угрозами, говорится в Telegram-канале пресс-службы администрации региона. На текущий момент здание проверяют. Глава администрации области Игорь Артамонов сообщил, что многочисленные звонки о минировании поступают в разные учреждения с утра.

Сотрудники администрации Липецкой области были эвакуированы после поступления анонимного звонка с угрозами. В настоящий момент в здании администрации работают специальные службы, — говорится в Telegram-канале Липецкой области.

По словам Артамонова, звонки от неизвестных поступают в школы, библиотеки, гостиницы, магазины, на автовокзалы, в суды и другие учреждения.

Информация о минировании различных учреждений и объектов инфраструктуры Липецка стала поступать по номеру 112 примерно с 9 утра среды, — сказал он.

Ранее волна «минирований» прокатилась по Камчатке, где злоумышленники оставили анонимные сообщения о якобы готовящихся актах терроризма в учебных учреждениях региона. Учащихся и педагогов школ, колледжей и техникумов эвакуировали, о пострадавших не сообщалось.