Серена Уильямс Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в необычной фотосессии для журнала Harper's Bazaar. Об этом сообщается на странице глянцевого издания в Instagram.

Бывшая первая ракетка мира позволила сфотографировать себя, а после опубликовать фотографии без ретуши и фоторедакторов. В результате на снимках на коже 37-летней знаменитости отчётливо видны шрамы и другие неровности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

“I’ve been called every name in the book. I’ve been shamed because of my body shape. I’ve been paid unequally because of my sex. I’ve been penalized a game in the final of a Major because I expressed my opinion or grunted too loudly...And these are only the things that are seen by the public. In short, it’s never been easy. But then I think of the next girl who is going to come along who looks like me, and I hope, Maybe, just maybe, my voice will help her.’” @SerenaWilliams goes unretouched on our August 2019 issue and gets candid in a personal essay on BAZAAR.com. Link in bio Photography by @alexilubomirski Styling by @menamorado Hair by @vernonfrancois Makeup by @tyronmachhausen #SerenaWilliams wears @ralphlauren, @bulgariofficial and @louboutinworld

Публикация от Harper's BAZAAR (@harpersbazaarus)

Также Уильямс написала эссе для нового номера журнала. В нём она вспоминает, как проиграла в 2018 году на US Open 21-летней Наоми Осаке. По её словам, для выхода из депрессии ей понадобилась помощь психологов.

Как ранее писал News.ru, накануне теннисистку оштрафовали на $10 тысяч за повреждение тренировочного корта. Уильямс, разозлившись в одном из эпизодов, сломала ракетку о покрытие площадки.

News.ru в соцсетях