https://static.news.ru/photo/a39e3688-a2ad-11e9-95bd-fa163e074e61_1024.jpg Серена Уильямс Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в необычной фотосессии для журнала Harper's Bazaar. Об этом сообщается на странице глянцевого издания в Instagram .

Бывшая первая ракетка мира позволила сфотографировать себя, а после опубликовать фотографии без ретуши и фоторедакторов. В результате на снимках на коже 37-летней знаменитости отчётливо видны шрамы и другие неровности.

Также Уильямс написала эссе для нового номера журнала. В нём она вспоминает, как проиграла в 2018 году на US Open 21-летней Наоми Осаке. По её словам, для выхода из депрессии ей понадобилась помощь психологов.

Как ранее писал News.ru, накануне теннисистку оштрафовали на $10 тысяч за повреждение тренировочного корта. Уильямс, разозлившись в одном из эпизодов, сломала ракетку о покрытие площадки.