С момента подписания в 2015 году указа об уничтожении продуктов, запрещённых к ввозу в Россию в рамках продовольственного эмбарго, Россельхознадзор ликвидировал более 32 тысяч тонн незаконно ввезённой растительной и животноводческой продукции.
С августа 2015 года Россельхознадзором было уничтожено 31,1 тыс. тонн незаконно ввезённой продукции растительного происхождения и 1,09 тыс. тонн незаконно ввезённой продукции животного происхождения, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Как писал News.ru, премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие закона об уничтожении санкционных продуктов. Согласно документу, избавляться от запрещённых продуктов в России будут до 31 декабря 2019 года. Ликвидации подлежат сырьё и продовольствие, которые произведены в США, странах ЕС, Австралии, Канаде, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейне и на Украине.