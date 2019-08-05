Фото: Кирилл Пухляков/РИА Новости

Вызволенные косатки были доставлены из бухты Средняя (Приморье) в Хабаровск 2 августа. Оттуда на судах по Амуру их перевезли до нынешнего места назначения.

На данный момент животные находятся в посёлке Иннокентьевка (Хабаровский край) и готовятся к транспортировке на мыс Перовского, где 6 августа их выпустят на волю. Сейчас температура воздуха прохладная и идёт...