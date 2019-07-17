Федеральное медико-биологическое агентство России в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года» запускает масштабное исследование, посвящённое определению доз облучения населения страны. Специалисты соберут данные об основных источниках ионизирующего излучения в регионах страны. На эти цели агентство выделит 22,5 млн рублей, выяснил News.ru.

Для мониторинга необходим анализ радиационно-гигиенических паспортов субъектов России, а также учреждений, подведомственных ФМБА, Минобороны и МВД. Параллельно пройдут исследования индивидуальных доз облучения персонала радиационных объектов и пациентов за счёт рентгенорадиологических процедур в медучреждениях, подконтрольных Роспотребнадзору и органам госсанэпиднадзора ФМБА России, Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и управделами президента РФ. Такие мониторинги теперь станут ежегодными.

Периодическая подготовка информационных сборников о дозах облучения населения Российской Федерации, планируемая в рамках данной работы, даст объективную картину состояния радиационной безопасности, — говорят в ФМБА.

Кроме того, специалисты оценят влияние на население субъектов РФ природных источников ионизирующего излучения. Это почва, вода, растения.

Также существуют и искусственные источники: рентгеновское излучение, различные медицинские устройства. Эксперты Всемирной организации здравоохранения отмечают, что высокие дозы облучения весьма опасны и могут привести к ожогам, острому лучевому синдрому. Низкие дозы увеличивают риск возникновения рака.

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Прежде всего ФМБА соберёт информацию о реальном состоянии радиационной безопасности. На этой основе может быть создана стратегия защиты населения, планирование надзорных мероприятий и т. д.

Важную роль играет и формирование у населения адекватного представления о потенциальной опасности различных радиационных объектов, поскольку в современных условиях успешное развитие данного направления возможно только при благоприятном отношении к этому населения, — отмечают в агентстве.

В документации сказано, что повышенные требования радиационной безопасности населения связаны с развитием ядерной энергетики, использованием источников ионизирующих излучений в промышленности, науке, медицине, образовании.

Федеральная целевая программа, в рамках которой проходит мониторинг, призвана решить проблемы ядерного наследия РФ, в итоге у нас должна появиться система обращения с отработанным ядерным топливом, радиоактивными отходами, их переработкой и захоронением. Ядерные и радиационно опасные объекты переведут в безопасное состояние.

Результаты ежегодных исследований и мониторингов предназначены для специалистов ФМБА и Роспотребнадзора. Также все материалы будут переданы в органы исполнительной власти для принятия управленческих решений.

Я считаю, что это очень правильно. Хорошо, что за этим следят. Мы часто сталкиваемся с излучением. Например, когда делают компьютерную томографию или рентген, обязательно пишут, что за время проведения процедуры человек получил такую-то дозу облучения. Если же уровень будет превышен, должно последовать расследование. Учреждение может быть закрыто. Григорий Аветисов главный специалист Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России

Эксперт напомнил о федеральном законе о радиационной безопасности населения, принятом ещё в конце 1995 года. В нём указаны допустимые дозы облучения.