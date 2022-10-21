Жителя Екатеринбурга задержали за порчу машин с символами Z и V

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и МВД РФ задержали жителя микрорайона Уралмаш за порчу машин с символикой Z и V, сообщает ТАСС. По информации собеседника агентства, мужчина обливал автомобили красной краской. На него составили три административных протокола за дискредитацию Вооруженных сил России.

Мужчина портил машины граждан, если видел нанесенные на них символы Z или V — обливал их красной краской. В настоящий момент он задержан оперативниками ЦПЭ ГУ МВД по региону при поддержке ФСБ. Известно как минимум о трех таких «операциях» данного гражданина, — сообщил собеседник агентства.

Ранее полицейские в Улан-Удэ при содействии сотрудников бурятской ФСБ задержали двух 17-летних подростков, подозреваемых в поджоге баннера с символикой V. Один из несовершеннолетних оказался студентом городского колледжа. Против них завели уголовное дело о вандализме (ст. 214 УК РФ).

До этого стало известно, что в Екатеринбурге мужчина с топором набросился на легковой автомобиль, на стекле которого была изображена буква Z. Видеозапись попала в Сеть. Злоумышленник нанес по машине несколько ударов, после чего сбежал.