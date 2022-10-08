В Улан-Удэ задержали подозреваемых в поджоге V-баннера подростков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские в Улан-Уде при содействии сотрудников ФСБ по Республике Бурятия задержали двух 17-летних подростков, подозреваемых в поджоге баннера с символикой V. В Telegram-канале «Полиция Бурятии» уточняется, что один из несовершеннолетних оказался студентом городского колледжа. Против них завели уголовное дело по статье 214 (вандализм) Уголовного кодекса (УК) РФ.

Молодые люди раскаялись в совершенном деянии и полностью признали свою вину, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что неизвестный в Улан-Удэ поджег баннер с символом V, нанесенным на триколор. Момент поджога попал на видео. На кадрах видно, как злоумышленник подходит к внушительных размеров скульптуре головы Ленина, на которой установлен триколор с нанесенным на него знаком V, поджигает нижний левый угол баннера и в спешке скрывается.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге мужчина с топором набросился на легковой автомобиль, на стекле которого была изображена буква Z. Видеозапись попала в Сеть. Неизвестный нанес по машине несколько ударов, после чего сбежал.