Жительница Барнаула с коронавирусом родила ребёнка

https://static.news.ru/photo/5b27e368-505a-11e9-a1a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/medrabotnik_org

У жительницы Алтайского края, которая недавно родила ребёнка, подтвердился коронавирус. Она стала четвёртым инфицированным человеком в регионе.

Положительный результат анализа подтверждён государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Заболевшая женщина накануне родила ребёнка в родильном доме КГБУЗ «Городская больница № 11» города Барнаула. Мама переведена в больницу № 5, за ребёнком осуществляется непрерывное наблюдение медперсоналом роддома, — привели сообщение краевого оперативного штаба в РИА Новости.

Отмечается, что все заражённые жители Алтайского края госпитализированы. Пациентов в тяжёлом состоянии нет. Медики проводят эпидемиологическое расследование на выявление тех, кто контактировал с заражёнными.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в московской больнице родился младенец, заражённый коронавирусной инфекцией. У матери ребёнка диагностировали коронавирус ещё на стадии беременности.