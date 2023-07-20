Подростки в Южно-Сахалинске дважды угнали каток и попали на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Южно-Сахалинске два подростка дважды угнали каток и протаранили четыре автомобиля, сообщает astv.ru. Спецтехника стояла на участке ремонта дороги, а рабочие оставили ключ в замке зажигания. По данным портала, угонщики асфальтоукладчика проехали 100 метров и въехали в Toyota, после чего сбежали. Спустя пару часов подростки снова угнали каток и вновь совершили ДТП, повредив три машины.

Полицейские установили местонахождение одного из угонщиков и доставили в УМВД России по городу Южно-Сахалинску для дальнейшего разбирательства.

В подмосковных Химках 15-летний подросток угнал автомобиль у отца, после чего врезался в автобусную остановку. В результате происшествия пострадали четверо рабочих, которые занимались ремонтом. Двоим из них потребовалась госпитализация.

Ранее в Краснодарском крае маршрутка, следовавшая из Симферополя в Латвию, врезалась в столб. По данным МВД, всего в результате аварии пострадали двое пассажиров. В микроавтобусе находились 14 человек.

До этого на трассе Санкт-Петербург — Псков автомобиль Renault Sandero съехал в кювет и врезался в столб. За рулем находилась 60-летняя женщина, а в салоне была женщина 1930 года рождения, которая скончалась до приезда скорой помощи.