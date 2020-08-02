Жители Хабаровска вышли на вечернюю акцию в поддержку Фургала

https://static.news.ru/photo/b53de1a2-d4bd-11ea-8a79-fa163e074e61_660.jpg Фото: khabkrai.ru

Вечерняя акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края прошла в краевой столице. В мероприятии, по данным силовых структур, приняли участие около 120 человек.

Об этом журналистам РИА Новости сообщил представитель силовиков. По информации корреспондента агентства, митингующие по традиции прошли по главным улицам города и собрались на площади Ленина у здания краевого правительства.

К участникам мероприятия присоединились люди с флагами ВДВ, так как 2 августа отмечается их профессиональный праздник.

Дневное шествие в поддержку Фургала 2 августа не состоялось. Это произошло впервые за 22 дня митингов. При этом 1 августа, несмотря на дождь, мероприятие собрало 3,5 тысячи участников. Кроме того, на акцию солидарности с Хабаровском вышли жители Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов страны. Как писал NEWS.ru, в столице силовики задержали не менее 13 митингующих, в Петербурге — не менее 19.

Протесты в поддержку Фургала начались в Хабаровске и других городах Дальнего Востока 11 июля. Митингующие требуют проведения открытого суда над бывшим губернатором.

Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Он освобождён от занимаемой должности «в связи с утратой доверия». 20 июля президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. До этого политик был депутатом Госдумы от ЛДПР.