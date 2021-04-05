Житель Новосибирска украл деньги из чаши Вечного огня

https://static.news.ru/photo/a5e6f8d4-95dc-11eb-9535-96000091f725_660.jpg Фото: tripadvisor.ru

В Новосибирске местный житель похитил деньги из чаши Вечного огня. Момент кражи попал на видео, которое было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

В ролике видно, как мужчина в камуфляжной куртке и в маске собирает монеты, которые бросали в чашу посетители монумента. За кадром очевидица происходившего поясняла ребёнку, что подобным образом поступают плохие люди. Мужчина на её комментарий, а также на вопрос о том, есть ли у него работа, не отреагировал. Собрав деньги, он ушёл в сторону больницы № 34.

Мнения пользователей по поводу инцидента разделились. Одни предположили, что мужчина собирал деньги на собственные нужды, по мнению других, деньги забрал из чаши сотрудник поста № 1. Третьи вообще выразили недоумение по поводу того, зачем бросать деньги в Вечный огонь.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции разыскивают двух подростков, которые затушили снегом Вечный огонь. Их действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Аналогичный инцидент произошёл в Тольятти. Там Вечный огонь погас в результате хулиганских действий троих несовершеннолетних.